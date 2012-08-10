ПР предлагает кодифицировать социальное законодательство

Народный депутат Антон Яценко (фракция Партии регионов) предлагает Верховной Раде Украины принять проект Социального кодекса (регистр. №11061 от 2 августа 2012 года).

Текст документа обнародован на официальном сайте Верховной Рады.

В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроектом предусмотрено унифицировать систему управления фондами соцстрахования на основе создания единой вертикали исполнительных органов, что должно обеспечить: экономию административных расходов на осуществление фондами своих функций и полномочий; более полный охват налогоплательщиков и повышения уровня сбора взносов соцстрахования; целевое направление средств социального страхования; упрощение взаимоотношений фондов и субъектов хозяйствования по регистрации и уплате взносов и т.д.

Кроме этого, проект предусматривает расширение и упорядочение системы льгот и компенсаций некоторым категориям граждан, также установленные отдельными специальными законами.