Сроки зачисления в вузы по госзаказу продлены до 15 августа

Министерство образования и науки, молодежи и спорта в связи с ситуацией, которая сложилась из-за невыполнения плана госзаказа высшими учебными заведениями разных уровней, разрешило продлить срок приема оригиналов документов до 15 августа 2012 г.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданской сети ОПОРА со ссылкой на письмо Министерства образования и науки, молодежи и спорта №1/9--506 от 10 августа 2012 г.

В ОПОРЕ отметили, что на те направления, на которые остались свободные места после третьей волны рекомендуемых к зачислению, вузы будут принимать оригиналы документов до 15 августа 2012 г. Абитуриентам, которые не попали в третий список, но были близко к нему, нужно обратиться в учебное заведение и поинтересоваться, есть ли вакантное место на то направление подготовки, на которое они подавали заявление и документы, и есть ли у них шансы поступить на места госзаказа в соответствии с их конкурсным баллом.

Кроме этого, до 25 августа 2012 г. было разрешено приносить оригиналы документов на контрактную форму обучения не только на те направления подготовки, на которые поступающий подал документы до 31 июля, но и на другие. Однако это можно делать только в пределах одного учебного заведения и на направления с одинаковыми конкурсными предметами.

В ОПОРЕ обращают внимание на то, что письмо министерства имеет рекомендательный характер, поэтому вузы, которые своевременно выполнили план государственного заказа, не обязаны продлевать сроки зачисления до 15 августа 2012 г.

Как сообщал УНИАН, Гражданская сеть ОПОРА проводит общественное наблюдение за вступительной кампанией в высшие учебные заведения.