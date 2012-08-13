Киев направит на выплату материальной помощи ко Дню Независимости 41 млн грн - Попов

Ко Дню Независимости материальную помощь получат почти 400 тысяч киевлян, на соответствующие выплаты из бюджета столицы выделено 41 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на расширенном заседании аппарата Киевской городской государственной администрации председатель КГГА Александр Попов.

«Почти 400 тысяч киевлян получат помощь ко Дню Независимости. Выплаты продолжаются с 8 августа. Помощь киевляне получают своевременно, согласно графику вместе с пенсиями. До 20-22 августа все выплаты будут осуществлены", - сказал А.Попов.

Размер материальной помощи в зависимости от категорий киевлян будет составлять от 100 до 500 гривен. Наибольшую помощь - 500 гривен - получают семьи погибших в Афганистане воинов-интернационалистов.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению председателя КГГА, по случаю Дня Независимости Украины социально незащищенные киевляне получат одноразовую адресную материальную помощь от городских властей. Материальную помощь в размере 300 грн получат малообеспеченные и многодетные семьи, опекуны или попечители в соответствии с Законом Украины «О государственной помощи семьям с детьми» и получатели пенсионных выплат в связи с потерей кормильца на детей сирот.

По 200 грн выплатят инвалидам с детства и детям с инвалидностью, малообеспеченным, которые проживают вместе с инвалидами I или ІІ группы в результате психического расстройства, а также инвалидам I группы, размер пенсионной выплаты которых не превышает 1400 грн.

Также материальная помощь будет предоставляться на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов. Лица с инвалидностью ІІ группы, неработающие инвалиды ІІІ группы и неработающие пенсионеры, размер пенсионных выплат, которых не превышает 1400 грн, получат 100 грн материальной помощи. Такую же сумму выплатят матерям на ребенка до достижения им трехлетнего возраста, одиноким матерям, лицам, которые получают компенсации за предоставление социальных услуг и которые ухаживают за инвалидами I группы или престарелыми, достигшими 80-летнего возраста.