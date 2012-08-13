"Карточкой киевлянина" уже пользуются 3,5 тыс. жителей столицы

Председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Александр Попов заявляет, что "Карточку киевлянина" уже получили 3,5 тыс. жителей столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Попов сообщил сегодня во время "Прямой линии" в газете "Известия в Украине".

"Мы выдали 3500 карточек и у нас примерно 5600 заявлений. Процесс идет", - сказал А.Попов.

По его словам, медленные темпы выдачи "Карточек киевлянина" связаны со сложной технологией их изготовления. "Карточка - банковская, и есть определенная процедура ее получения и оформления, поэтому социальные службы сами сообщают киевлянам о том, что подошла их очередь на получение карточки. До конца года мы намерены выдать несколько тысяч таких карточек. Нынешние темпы выдачи связаны с бюрократической процедурой", - отметил он.

Глава КГГА напомнил, что владельцы карточек могут воспользоваться предусмотренными ими льготами в 115 коммунальных аптеках "Фармация". "Люди могут получить на определенную группу медикаментов скидку до 30%. Следующий этап - это получение скидок на продукты питания в супермаркетах, и другие льготы, в том числе - по проезду в транспорте", - пояснил А.Попов.

Как сообщал УНИАН, проект "Карточка киевлянина" в Киеве реализуется с апреля 2012 года. В июне власти начали выдачу "Карточек киевлянина" первым трем категориям: родителям из многодетных семей, социальным работникам и пенсионерам и инвалидам, которые не имеют права льготного проезда в метрополитене.

В Киеве насчитывается более 84 тысяч человек, которые получают льготы за счет городского бюджета. Все эти граждане, кроме бесплатного проезда в метрополитене, имеют право на получение 25-30% скидки на 52 наименования лекарств в сети коммунальных аптек "Фармация".

Власть Киева заявляла, что все льготные категории получат карточки до конца 2012 года.