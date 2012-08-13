Поступления в бюджет Пенсионного фонда в январе-июле выросли до 125,2 млрд грн

В бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в январе-июле 2012 года, по оперативным данным, поступило 125,19 млрд грн, что на 9,7%, или на 11,068 млрд грн, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба фонда.

В частности, сумма собственных поступлений за отчетный период составила 89,102 млрд грн, что на 14,7%, или на 11,417 млрд грн, больше, чем в январе-июле 2011 года.

Расходы на выплату пенсий и денежной помощи в январе-июле т.г. составили 131,767 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в связи с повышением пенсионных выплат ряду категорий граждан с мая 2012 года Кабинет министров, при пересмотре бюджета ПФУ на вторую половину 2012 года, увеличил дефицит бюджета фонда с 9,705 млрд грн до 15,324 млрд грн.

Так, доходы ПФУ увеличены с 212,199 млрд грн до 215,64 млрд грн, расходы — с 219,704 млрд грн до 228,764 млрд грн.