Количество заявок на работу для украинцев в Польше за полгода уменьшилось до 150 тыс.

Варшава. Польские работодатели в первой половине текущего года в рамках упрощенной системы трудоустройства зарегистрировали для граждан Украины около 150 тыс. заявок на работу, что на 2,5% меньше показателей первых шести месяцев прошлого года.

По данным Министерства труда и социальной политики Польши, которыми располагает УНИАН, украинцы оставались абсолютными лидерами среди граждан пяти государств, которые могут работать в Польше по упрощенной системе без официального разрешения шесть месяцев в году с долей 94% от всех зарегистрированных заявок.

Второе место заняли граждане Молдовы, для которых польские работодатели зарегистрировали чуть больше 5 тыс. заявок на работу, а тройку лидеров замкнули белорусы с около 3,5 тыс. заявками.

Граждане России и Грузии получили около 800 и 700 таких заявок.

Чаще всего работодатели регистрировали заявки для украинцев для работы в сфере сельского хозяйства (почти 60% всех заявок), строительстве (20%) и в домашнем хозяйстве (9%).

Больше всего заявок зарегистрировано для граждан Украины в возрасте от 26 до 40 лет (44%) в то время, как для тех, кому от 41 до 65 лет, зарегистрировано 32% всех заявок, а для тех, кому меньше 26 лет - 24% заявок.

Работодатели в Польше большинство заявок зарегистрировали для мужчин - 64% от общего количества.

Более 90% всех заявок зарегистрировано на работу от трех до шести месяцев.

Среди польских регионов лидерство по количеству желающих взять на работу украинцев удерживает столичное Мазовецкое воеводство с около 60% долей от количества всех заявок.

В первом полугодии больше всего заявок на работу для украинцев было зарегистрировано в марте (36 тыс.), а меньше всего в июне (18,5 тыс.).

Как сообщал УНИАН, в прошлом году польские работодатели зарегистрировали для украинцев рекордные с момента введения упрощенной системы трудоустройства 240 тысяч заявок на работу, а также оформили почти 19 тыс. официальных разрешений, позволяющих работать в Польше дольше, чем шесть месяцев в году, из около 40 тыс. всех выданных.

Справка УНИАН. Польша упростила доступ на свой рынок труда для иностранцев, в первую очередь, граждан граничащих с ней стран, с 2007 года, чтобы компенсировать недостаток работников, вызванный трудовой миграцией поляков в другие страны Евросоюза, где, по последним данным, работало около 2 млн польских граждан.

С 2007 до 2012 года польские работодатели зарегистрировали для украинцев около 750 тыс. заявок на трудоустройство по упрощенной схеме, часть из которых, по данным польских властей, была использована только для получения визы, а не для того, чтобы действительно работать в Польше.

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