Янукович подписал закон о занятости населения

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины "О занятости населения".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Украины - представитель Президента в Кабинете министров Ирина Акимова.

Законом предусмотрено, что работодателю, который будет трудоустраивать на новосозданные рабочие места молодежь на первое рабочее место, лиц в возрасте от 50 лет и других из числа неконкурентоспособных граждан на рынке труда сроком не менее чем на два года будут компенсироваться расходы, связанные с уплатой единого социального взноса без ограничения в размере заработной платы в течение первого года.

Установлено, что работодатель, который в течение года обеспечивал создание рабочих мест и обеспечивал выплату заработной платы в размере не ниже трех минимальных заработных плат, в следующем году имеет право на уменьшение размера единого социального взноса.

В законе предусмотрено стимулирование местной власти к улучшению инвестиционного климата в регионе, создание новых рабочих мест путем внесения изменений в Бюджетный кодекс Украины в части увеличения норматива отчислений с налога на доходы физических лиц, который зачисляется к доходам бюджетов сел, поселков, городов районного значения, с 25% до 100%.

Предусмотрено, что субъект малого предпринимательства, который создает новые рабочие места и трудоустраивает на них безработных сроком не менее чем на два года, в течение первого года получит ежемесячную компенсацию в размере минимального страхового взноса.

Для студентов дневной формы обучения вузов и ПТУ будет введена стажировка с открытием трудовой книжки.

Молодым работникам, которые согласились работать в сельской местности, будут предоставляться «стартовые выплаты».

Лица, в возрасте от 45 лет (страховой стаж более 15 лет), будут иметь право на единоразовое получение „ваучера” на профессиональную учебу.

Законом также предусмотрено установить статус безработного неработающему лицу с первого дня обращения в Государственную службу занятости.

Одновременно с учетом международного опыта определяется правовой статус Государственной службы занятости как центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции. Бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы и основные направления государственной политики в сфере занятости населения на среднесрочный период будет утверждаться правительством. При этом сохраняется принцип социального партнерства относительно управления общеобязательным государственным социальным страхованием на случай безработицы.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон был принят Верховной Радой 5 июня.

Читайте также: Заботу о безработных свели к перекройке рынка "под себя"