Президент ветировал закон о порядке выезда и въезда в Украину

Президент Украины Виктор Янукович применил право вето к Закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно полномочий центрального органа исполнительной власти, обеспечивающих реализацию государственной политики в сфере миграции, и полномочий центрального органа исполнительной власти, обеспечивающих формирование и реализацию государственной политики в сфере внешних сношений Украины»

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отмечает, что принятым Верховной Радой Украины 5 июля 2012 года законом предусматривается внесение изменений в Закон «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» и постановление Верховной Рады «Об утверждении положений о паспорте гражданина Украины, о свидетельстве о рождении и о паспорте гражданина Украины для выезда за границу», которые по своему содержанию являются противоречивыми, не отвечают положениям Конституции Украины и Закону «О центральных органах исполнительной власти», не согласуются с концептуальными принципами административной реформы.

Так, в соответствии с предлагаемыми законом изменениями в Закон «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу, выдача проездного документа ребенка, хранение паспорта гражданина Украины для выезда за границу и проездного документа ребенка будет осуществляться территориальными органами (подразделениями) центрального органа исполнительной власти, обеспечивающими реализацию государственной политики в сферах миграции (иммиграции и эмиграции), в том числе противодействия нелегальной (незаконной) миграции, гражданства, регистрации физических лиц, беженцев и других определенных законодательством категорий мигрантов.

В связи с этим В.Янукович отмечает, что за пунктом 15 части первой статьи 106 Конституции Украины вопросы образования министерств и других центральных органов исполнительной власти, а следовательно, и возложение на них задач, определенных законами, относятся к полномочиям Президента Украины.

Эта конституционная норма отображена в Законе «О центральных органах исполнительной власти» – базовом законодательном акте, который определил в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 92, части второй статьи 120 Конституции Украины организацию, полномочия и порядок деятельности центральных органов исполнительной власти, закрепил систему центральных органов исполнительной власти. В соответствии с этим законом министерства, другие центральные органы исполнительной власти осуществляют задачи, определенные законами и возложенные на них Президентом Украины (статьи 7, 17); территориальные органы центрального органа исполнительной власти создаются в случаях, когда их создание предусмотрено положением о министерстве, другом центральном органе исполнительной власти, утвержденным Президентом Украины (статьи 13, 21).

Следовательно, необходимость создания территориальных органов министерства, другого центрального органа исполнительной власти определяется Президентом Украины путем утверждения положения о соответствующем органе, а не Верховной Радой Украины путем принятия закона.

Поэтому указанные положения закона, которые закрепляют в законе существование территориальных органов центрального органа исполнительной власти, не поддерживаются из-за их несоответствия Конституции Украины, Закону «О центральных органах исполнительной власти».

Также В.Янукович отмечает, что не может быть поддержано определение в законе обобщенного названия центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего оформление и выдачу паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, как центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в сферах миграции (иммиграции и эмиграции), в том числе противодействия нелегальной (незаконной) миграции, гражданства, регистрации физических лиц, беженцев и других определенных законодательством категорий мигрантов.

Как уже отмечалось, центральные органы исполнительной власти осуществляют задачи, определенные законами и возложенные на них Президентом Украины.

Поэтому в случае возложения главой государства реализации одной из указанных задач на другой центральный орган исполнительной власти возникнет необходимость снова менять соответствующие нормы Закона Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» и постановления Верховной Рады Украины «Об утверждении положений о паспорте гражданина Украины, о свидетельстве о рождении и о паспорте гражданина Украины для выезда за границу», что является неприемлемым с точки зрения как концептуальных принципов административной реформы, так и практики нормотворчества.

В таких обстоятельствах и учитывая то, что оформление и выдача паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу являются полномочиями, производными от реализации государственной политики в сфере гражданства, представляется целесообразным в законе, который рассматривается, обозначить соответствующий центральный орган исполнительной власти как центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере гражданства.

По закону форму внесения дополнительной информации в паспорт гражданина Украины, а также образцы бланков документов, необходимых для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу, будет устанавливать центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах миграции (иммиграции и эмиграции), в том числе противодействия нелегальной (незаконной) миграции, гражданства, регистрации физических лиц, беженцев и других определенных законодательством категорий мигрантов.

То есть по данному закону, центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику, наделяется полномочиями по осуществлению нормотворческой деятельности.

Это не отвечает части первой статьи 23 Закона «О центральных органах исполнительной власти», в соответствии с которой центральные органы исполнительной власти, не являющиеся министерствами, издают приказы исключительно организационно-предписывающего характера. Осуществление же нормативно-правового регулирования вопросов по статье 15 названного закона входит в компетенцию министерств.

В таких обстоятельствах приведенные положения закона нуждаются в приведении в соответствие с действующими организацией и порядком деятельности центральных органов исполнительной власти.