Правительство РФ решит судьбу "пограничного" соглашения с Украиной

В четверг, 16 августа, на заседании президиума правительства России будет рассмотрен проект федерального закона «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на российско-украинской государственной границе».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российского правительства.

Законопроектом предусматривается ратификация соглашения между правительствами двух стран, подписанного в Донецке 18 октября 2011 года.

Соглашение направлено на повышение эффективности работы пунктов пропуска, сокращение времени, необходимого для проведения контроля, упрощение формальностей и создание комфортных условий для пересечения совместной государственной границы лицами и транспортными средствами, а также перемещения через нее товаров.