Тигипко обещает ликвидировать коррупционные лазейки в социальной сфере

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко заявляет, что ликвидирует коррупционные лазейки в социальной сфере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.Тигипко, таким образом он прокомментировал подписание Президентом Закона «О внесении изменений в Закон «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» относительно обеспечения санаторно-курортными путевками».

По его словам, этот закон отменяет тендеры при распределении путевок на оздоровление «чернобыльцев» и дает им возможность самостоятельно выбирать санаторий.

«Мы переходим на ваучерную систему. Государство будет оплачивать лечение человека в том санатории, который он выберет сам», - заявил С.Тигипко.

По его словам, ранее министерство приняло еще одно антикоррупционное решение - отказалось от тендеров на закупку инвалидных колясок и других технических средств реабилитации.

С.Тигипко отметил, что на очереди – решение вопросов с питанием детей, проживающих на загрязненных территориях, и обеспечение инвалидов автомобилями.

«Мы выстроим систему социальной защиты таким образом, чтобы услуги государства были максимально приближены к людям, чтобы в этой системе не было места коррупции, а средства, которые государство выделяет для незащищенных людей, не разворовывались, а доходили по назначению», - подчеркнул вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, 15 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» относительно свободного выбора гражданами, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, санаторно-курортного заведения.

Законом предусмотрено, что лицам, отнесенным к 1-й категории, предоставляется внеочередное ежегодное бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками путем предоставления ежегодной денежной помощи для компенсации стоимости путевок через безналичное перечисление санаторно-курортным заведениям, имеющим лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, за предоставление услуг по санаторно-курортному лечению или получение по их желанию денежной компенсации в размере средней стоимости путевки в Украине.

Лицам, отнесенным ко 2-й категории, гарантируется не внеочередное, а первоочередное ежегодное бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками или путевками на отдых путем предоставления ежегодной денежной помощи.

В то же время лицам, отнесенным к 3-й категории, гарантируется первоочередное ежегодное обеспечение льготной санаторно-курортной путевкой или путевкой на отдых путем предоставления ежегодной денежной помощи для компенсации стоимости путевок через безналичное перечисление санаторно-курортным заведениям или учреждениям отдыха, имеющим лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, за предоставление услуг по санаторно-курортному лечению или отдыху, или получение по их желанию денежной компенсации в размере 70% средней стоимости путевки в Украине.

Лицам, которые отнесены к 4-й категории, гарантируется первоочередное обеспечение такими путевками или получение по их желанию денежной компенсации в размере 50% средней стоимости путевки в Украине.