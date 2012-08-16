Студенты угрожают акциями протеста, если им не вернут долг по стипендиям

Студенческие общественные организации подадут в Окружной административный суд Киева иск к Кабинету министров и Министерству образования с требованием отменить правительственное постановление №526 от 13 июня 2012 года об изменении порядка индексации стипендий. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Молодого движения Иван Крутько.

По его словам, согласно этому решению Кабмина, стипендии фактически уменьшились на сумму от 150 до 250 грн., и уже в июле студенты получили меньшие выплаты, чем в июне. И.Крутько отметил, что это нарушает ряд норм Конституции, где не допускается сужение прав и свобод граждан, а также каждому гарантируется право на достойную жизнь. При этом он обратил внимание на то, что стипендия, определенная правительством, даже не достигает прожиточного минимума.

«Если 1 сентября студенты на своих карточных счетах не увидят возмещения средств за летние месяцы, то они (власть – УНИАН) увидят еще один майдан – это будет студенческий майдан», - подчеркнул И.Крутько.

В свою очередь народный депутат, министр труда и социальной политики оппозиционного правительства Андрей Павловский отметил, что оппозиция будет поддерживать студентов и обеспечивать юридическое сопровождение исков вплоть до Европейского суда по правам человека – поскольку на украинское правосудие, по его словам, сегодня мало надежды.

Он также отметил, что «Николай Азаров вытащил из карманов студентов» деньги на общую сумму около 100 млн грн.

«Понятно, что это вызвало возмущение студентов, и мы видели под Кабмином акции протеста. Перепуганный Азаров заявил студентам, что снижение стипендий на лето это следствие системы хаоса в государственном управлении», - сказал А.Павловский, напомнив, что премьер-министр пообещал студентам уволить виновных в этом чиновников.

Депутат отметил, что Н.Азаров должен выполнить свое обещание и уволить виновных, начав с себя, вице-премьера Сергея Тигипко и министра образования Дмитрия Табачника.

Представитель Украинской ассоциации студенческого самоуправления Лилия Деникевич-Левина сообщила, что сегодня на Майдане Незалежности состоится акция «Последние копейки студенческой стипендии». Она отметила, что в знак протеста против правительственного решения студенты из копеек выложат слово «стипендия».

«Мы не дадим, чтобы стипендия была копеечной», - заявила она.

Как сообщал УНИАН, в прошлом месяце в Украинской ассоциации студенческого самоуправления заявили, что в июле размеры стипендий студентам были уменьшены на 200 грн. По словам президента УАСС Елизаветы Щепетильниковой, организация провела опрос среди студентов, результаты которого показали, что более 30% опрошенных получили стипендию не в полному объеме, а более 20% студентов вообще не получили стипендию за июль.

1 августа возле Кабинета министров около 100 человек провели акцию «Верните украденные стипендии!».

В Министерстве образования и науки, молодежи и спорта эту акцию студентов связали со стартом избирательной кампании.

По информации ведомства, последние изменения в порядок индексации доходов граждан направлены на приведение в соответствие механизма начисления индексации стипендии к действующему механизму начисления индексации заработной платы и пенсии. Тем, кто впервые станет стипендиатом (например, первокурсники) или восстановит свое право на получение стипендии (например, студенты, которые утратили право на назначение академической стипендии, а затем вновь успешно прошли семестровый контроль), стипендия будет индексироваться нарастающим итогом с месяца назначения стипендии. Так же происходит индексация заработной платы работнику, принятому на работу, или пенсионеру, который только что вышел на пенсию. Новый порядок начисления индексации стипендии не будет касаться студентов первого года обучения магистрата; студентов второго – четвертого года обучения бакалаврата и т.п.

Также, отмечают в министерстве, по состоянию на 30 июля 2012 года всем без исключения высшим учебным заведениям, подчиненным МОНмолодежспорта, расходы на выплату стипендии и индексацию были перечислены в полном объеме.

По информации министерства, сегодня размер минимальной академической ординарной (обычной) стипендии студента высшего учебного заведения ІІІ – IV уровней аккредитации составляет 530 грн в месяц. Учитывая, что такая стипендия подлежит индексации на 36,7%, или на 194,51 грн., студент должен получить 530+194,51=724,51 грн.

Также в МОН «отдельно сообщают», что 25 июля 2012 года на заседании правительства принято постановление «Об установлении размеров стипендий учеников профессионально-технических, студентов высших учебных заведений», которым предусмотрено существенное увеличение размеров академических и социальных стипендий.

В частности, постановлением предусмотрено с 1 сентября 2012 года повысить размеры стипендии:

для студентов высших учебных заведений ІІІ-ІV уровня аккредитации, которые обучаются по образовательно-квалификационным уровням (ОКУ) «бакалавр», «специалист» или «магистр», с 530 грн до 730 грн;

для студентов высших учебных заведений І-ІІ уровня аккредитации, которые обучаются по ОКУ «младший специалист» или «бакалавр», с 400 грн до 550 грн;

для учеников профессионально-технических учебных заведений с 200 грн до 275 грн;

для студентов высших учебных заведений из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, а также студентов, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, с 1160 грн до 1760 грн;

для учеников из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, а также учеников, которые в период учебы в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, с 550 грн до 850 грн.

7 августа Объединенная оппозиция «Батькивщина» озвучила требование к правительству немедленно отменить постановление, из-за которого студенты недополучают стипендию.

Объединенная оппозиция призывает всех студентов сообщать о фактах невыплаты стипендии в полном объеме на «горячую линию» 0-800-50-40-40.