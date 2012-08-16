Уровень безработицы в Украине снизился до 437,8 тыс. человек

Уровень зарегистрированной безработицы в Украине в июле 2012 года снизился на 2,1%, или на 9,2 тыс. человек, и на 1 августа составил 437,8 тыс., что составляет 1,6% от общего количества населения трудоспособного возраста, сообщает Государственная служба статистики.

При этом пособие по безработице получают 324,9 тыс. человек. Средний размер пособия в июле составлял 988 грн против 945 грн в июне.

Кроме того, по данным Госстата, потребность предприятий в работниках составила 77,8 тыс. человек против78,3 тыс. в июне 2012 года. Нагрузка на 10 рабочих мест составила 58 человек.

Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине по методологии Международной организации труда (МОТ) в январе-марте 2012 года составил 8,4% (население в возрасте 15-70 лет), что на 0,3 п.п. меньше, чем в январе-марте 2011 года.

Так, по данным МОТ, безработными в отчетном периоде были 1,845 млн граждан, что на 0,08 млн человек меньше, чем в январе-марте 2011 года, и на 0,112 млн человек больше, чем на конец 2011 года.

В марте 2012 года вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей Тигипко заявил, что до конца текущего года уровень безработицы в Украине по методологии МОТ сократится до 7,2%.

Справка УНИАН. По данным Госстата, по итогам 2011 года уровень безработицы сократился на 11,4% - до 482,8 тыс. человек.