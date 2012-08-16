Польша будет выдавать 80% виз в Украине через официального посредника

Варшава. Польша планирует в ближайшее время выдавать около 80% всех виз гражданам Украины через официального посредника, компании VFS Global, которая имеет контракт на предоставление таких услуг для семи польских консульств в Украине до 2013 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Польши, отвечая на запрос агентства.

"Соотношение 80% к 20% в пользу пунктов приема визовых заявок (ППВЗ) близко для достижения уже сейчас. В первой половине 2012 года из 312 тысяч выданных виз около 200 тысяч выдано при посредничестве таких пунктов (64% - УНИАН)", - отметили в министерстве.

Сейчас в Украине действует 14 официальных пунктов, где можно оставить заявку на получение польской визы, и их количество будет увеличено.

Польское МИД в специально обнародованных для СМИ материалах о визовой политике на восточном направлении отмечает, что заявки на получение визы непосредственно в консульства, как правило, могут подавать владельцы "карты поляка", репатрианты, представители польского национального меньшинства в Украине, VIP-персоны, люди, которые едут в Польшу в рамках финансированных из польского бюджета проектов, а также в чрезвычайных случаях.

"То есть клиенты, особое отношение к которым предусмотрено законодательством или принятыми в международной практике правилами. Другие лица, которые не захотят пользоваться услугами ППВЗ, должны осознавать, что тоже могут подать заявку непосредственно в консульство, но время ожидания на подачу документов для них будет значительно дольше, чем через официального посредника", - говорится в сообщении МИД Польши.

Введение с конца прошлого года выдачи виз в Украине через компанию VFS Global, которая выиграла организованный МИД Польши тендер, объясняется желанием ускорить выдачу виз и прекратить деятельность нелегальных посредников.

В МИД Польши сообщили, что количество выданных виз в Украине, Беларуси и России в прошлом году выросло почти до 1,1 млн по сравнению с 710 тыс. в 2009 году. За первые шесть месяцев текущего года выдано 614 тыс. виз.

МИД Польши называет введение систем e-consulat, e-voucher и выдачу виз через официального посредника "единственным реальным шансом" для преодоления ажиотажа вокруг получения польских виз.

Как сообщал УНИАН, 10 августа МИД Польши отозвало генерального консула в Луцке и освободило пять визовых консулов этого представительства из-за выявленных нарушений во время выдачи виз.

Польша традиционно выдает больше всего виз украинцам среди всех 26 государств Шенгенской зоны. В прошлом году польские консульства выдали украинцам около 570 тысяч виз, в 2010 году - 450 тысяч.

ППВЗ берут за свои услуги дополнительно 20 евро, тогда как услуги нелегальных посредников, по неофициальным данным, стоят от 300 до 900 евро за шенгенскую многократную визу (официально стоит для украинцев 35 евро).

В то же время пункты приема выполняют лишь функцию сбора документов и их передачи в консульство, при этом "нелегалы", как правило, дают гарантию, что человек получит такую визу, какую хочет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польша разрешила двойное гражданство и упростила его получение иностранцами