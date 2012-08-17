Госслужба занятости в январе-июле трудоустроила 465,5 тыс. безработных

Государственная служба занятости в январе-июле 2012 года трудоустроила 465,5 тыс. безработных, что на 4,2% меньше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщает Госслужба занятости.

В частности, благодаря предоставлению дотаций работодателям в январе-июле работу получили 22,9 тыс. безработных, а за счет одноразовой выплаты помощи по безработице для организации предпринимательской деятельности начали собственное дело 7 тыс. безработных граждан.

По состоянию на 1 августа 2012 года количество вакансий в базе данных службы занятости составило 77,8 тыс., в том числе: для работников - 37,2 тыс., для служащих - 28,9 тыс. и 11,7 тыс. - для лиц, не имеющих специальной подготовки.

Всего на учете в государственной службе занятости в январе-июле 2012 года находилось 1,222 млн незанятых граждан. Статус безработного имели 944,7 тыс. человек, из которых 784,1 тыс. граждан получали помощь по безработице.

Профессиональное обучение за отчетный период прошли 138,8 тыс. безработных.

В оплачиваемых общественных работах приняли участие 246,9 тыс. человек. Уровень привлечения незанятых граждан к общественным работам вырос с 18,4% до 20,2%. Такие работы были организованы преимущественно на объектах социальной сферы: предоставление услуг инвалидам, уход за лицами преклонного возраста, информирование населения о порядке получения жилищных субсидий, выполнялись работы по благоустройству и озеленению населенных пунктов.

По последним обнародованным данным Государственной службы статистики, уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет, определенный по методологии Международной организации труда (МОТ), снизился с 8,7% в I квартале 2011 года до 8,4% экономически активного населения в I квартале 2012 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закон о занятости населения подписан Президентом