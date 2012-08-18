Азаров считает большим достижением превышение в 6 областях рождаемости над смертностью

В Украине замедлился темп сокращения численности населения, в шести областях показатели рождаемости превышают показатели смертности.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров написал на своей странице в Facebook.

Ссылаясь на материалы Госстата, глава правительства сообщил: данные за 7 месяцев текущего года показали, что, к величайшему сожалению, численность населения Украины еще продолжает сокращаться, однако уже не такими темпами, как в предыдущие годы. «Если в 2011 г. она сократилась приблизительно на 144 тыс. человек, то в 2012 г. эта цифра будет, приблизительно, в 4 раза меньше. Если так дело пойдет, то уже в 2013 г. мы получим перелом, и будем иметь абсолютный прирост», - заявил Н.Азаров.

При этом он добавил, что в шести областях Украины рождаемость уже превышает смертность. «Я считаю это большим социальным достижением за последние годы», - подчеркнул Н.Азаров.

Премьер-министр отметил, что именно поэтому правительство уделяет такое большое внимание развитию системы здравоохранения, в частности созданию перинатальных центров, которые уже открыты в трети областей Украины.