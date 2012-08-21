Надрага уволен, в том числе, из-за скандала со студенческими стипендиями

Первый заместитель министра социальной политики Украины Василий Надрага уволен с должности из-за безответственности в принятии решений, в частности, касаемо студенческих стипендий, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая на вопрос УНИАН о причинах увольнения В.Надраги.

«Несколько решений, которые готовились этим руководителем, в том числе и известные решения по студенческой стипендии и так далее, они показали нам, что ответственности у него в должной мере не хватает. Поэтому при всем уважении к его бывшим заслугам, и нынешним заслугам, мы посчитали, что надо найти ему другое место работы. И это ему было предложено», - сказал Н.Азаров.

При этом премьер-министр отметил, что В.Надрага старательный работник. «Он, в общем-то, старательный работник, но в работе любого администратора есть моменты, которые заставляют думать, а соответствует ли этот администратор занимаемой должности», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович указом № 481/2012 от 20 августа освободил Василия Надрагу от должности первого заместителя министра социальной политики Украины.

Напомним, Президент назначил В.Надрагу первым заместителем министра соцполитики 23 декабря 2010 года.