Тигипко утверждает, что Надрага был уволен по собственному желанию

Василий Надрага был освобожден от должности первого заместителя министра социальной политики по собственному желанию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко.

«Господин Надрага ушел по собственному желанию с позиции первого заместителя министра социальной политики», - сказал С.Тигипко.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович своим указом от 20 августа освободил В.Надрагу от должности первого заместителя министра социальной политики. В.Надрага был назначен на эту должность 23 декабря 2010 года.

21 августа премьер-министр Николай Азаров заявил, что В.Надрага освобожден от должности в связи с безответственностью в принятии решений, в частности, решений по студенческим стипендиям.