Внедрение языкового закона обойдется Украине в 19 млрд грн - Кужель

Кандидат в народные депутаты от Объединенной оппозиции «Батькивщина», экс-глава Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Александра Кужель заявляет, что внедрение в стране Закона «О принципах государственной языковой политики» обойдется в19 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции в Донецке.

«Я сама из Запорожья, русскоговорящая. Они приняли закон, который ничего нам не меняет. Знаете, сколько стоит внедрение этого закона в Украине? 19 млрд грн. И эта сумма, уже принято решение, перекладывается на местные бюджеты», - сказала политик.

При этом она добавила: «Спросите, люди у нас готовы, чтобы деньги шли не на строительство детских садов, не на очистку воды, не на создание инфраструктуры, а на то, чтобы они списали и украли деньги – для того, чтобы теперь было два бланка – на украинском и на русском, два названия – на украинском и на русском…».

А.Кужель также отметила, что руководители городов, регионов, которые являются членами Партии регионов, говорят неправду, когда утверждают, что этот закон малозатратный. «Не правда, что на реализацию языкового закона нужно немного средств. Потому что нужно поменять полностью все бланки, все таблички, документацию, программное обеспечение, очень много чего… У нас в Украине проживают люди почти 42 национальностей, которые имеют больше 10% (количество носителей языка на определенной территории), которые могут обращаться только на своем языке, значит, нужны будут переводчики… Поэтому для этого нужны средства», - подытожила она.