Опрос: Януковича полностью поддерживают 12,6% украинцев, не поддерживают - 47%

Президента Виктора Януковича полностью поддерживают 12,6% граждан Украины, в то время как не поддерживают - 47%. Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, сообщает ZN.ua.

В сообщении отмечается, что в начале президентской каденции, в мае 2010 года, уровень поддержки В.Януковича был почти 40% против 23%, не поддерживающих курс главы государства.

Таким образом, поддержка В.Януковича снизилась в три раза, число не поддерживающих увеличилось вдвое.

Аналогичные потери в рейтинге были у Виктора Ющенко, который, начав с 47% против 27% (февраль и май 2005 г.) к середине каденции имел 15% полной поддержки и 49% — его деятельность не поддерживающих.

Кроме того, украинцы не поддерживают деятельность парламента и правительства. Полностью поддерживают деятельность ВР - 4%, КМУ - 7%; не поддерживают - 54 и 48%, соответственно.