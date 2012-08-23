В связи с парламентскими выборами изменен график осеннего призыва

В связи с парламентскими выборами осенний призыв в армию будет проходить в два этапа. Об этом говорится в соответствующем постановлении, принятом на заседании правительства 22 августа 2012 года, сообщает сегодня пресс-служба Министерства обороны Украины.

Согласно документу, в октябре-ноябре этого года на срочную военную службу подлежат призыву и отправлению в войска 18 тысяч 900 человек. Из них в Вооруженные силы Украины будут призваны 12 тысяч 500 человек, Внутренние войска МВД Украины – 5 тысяч 400 человек, Государственную специальную службу транспорта – 1 тысяча человек.

Отправление призывников запланировано провести в два этапа: с 5 по 12 октября и с 1 по 23 ноября. Это обеспечит участие граждан Украины в выборах народных депутатов Украины 28 октября непосредственно в воинских частях или по месту регистрации соответственно.

На финансирование мероприятий призыва предусмотрено 5 млн. 105 тыс. 457 грн.