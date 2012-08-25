Национальные общины должны помогать в интеграции мигрантов в российское общество – Путин

Москва. Национальные общины России должны принимать участие в интеграции мигрантов в российское общество.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент РФ Владимир Путин заявил 24 августа в ходе первого заседание Совета при Президенте по межнациональным отношениям. (7 июня В.Путин включил в Совет по межнациональным отношениям руководителя общероссийской общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России» Богдана Беспалько, которая была создана без ведома украинской общины России - УНИАН).

«Особую роль в адаптации мигрантов должны играть сами национальные общины, брать шефство над ними, оказывать социальную поддержку и, главное, использовать инфраструктуру своих культурных и учебных центров для обучения земляков традициям и обычаям того региона, куда они приезжают жить и работать», - сказал В.Путин.

При этом он отметил, что нужна поддержка со стороны государства, здесь как раз и нужен диалог между различными структурами гражданского общества и государства, добавил он.

«Очень важно создать надлежащие условия для интеграции мигрантов, защитить их права и свободы, обеспечить социальную защищенность. Вместе с тем и мигранты должны соблюдать требования российских законов и миграционных правил, с уважением относиться к нашим традициям, культуре, поведенческим нормам тех регионов, в которые они прибывают», - сказал В.Путин.

По его мнению, только такое взаимное уважение ведет к гармонии, а не к формированию замкнутых этнических групп.

При этом он подчеркнул, что речь об интеграции и адаптации как внешних так и внутренних мигрантов.

Он отметил, что миграционные процессы играют значительную роль во многих странах мира и Россия не исключение.

«Мы уже вышли на второе место после Соединенных Штатов по количеству прибывающих мигрантов и так же, как другие страны, столкнулись с проблемами межнациональной напряженности. Поэтому для реализации положительного потенциала, заложенного в миграционных процессах – а там такой потенциал, конечно, есть – вся система управления ими должна быть модернизирована», - сказал В.Путин.

Он заявил, что Россия настроена на культурную интеграцию мигрантов, на форсированное освоение ими основ российской культуры. В связи с этим требуется конкретизировать задачи перед Правительством и руководителями регионов по созданию сети государственных адаптационных курсов для трудовых мигрантов и их детей, отметил российский президент.

Как сообщал УНИАН, 23 августа Апелляционная коллегия Верховного Суда России подтвердила законность решения о ликвидации общероссийской общественной организации «Объединение украинцев России».

Справка УНИАН. 18 мая Верховный Суд России принял решение о ликвидации Объединения украинцев России и исключении его из Единого государственного реестра юридических лиц.

После этого МИД Украины распространил заявление, в котором было указано, что решение Верховного Суда РФ свидетельствует о предвзятом отношении в России к деятельности украинской диаспоры.

24 июня ОУР подала апелляционную жалобу в Апелляционную коллегию Верховного Суда РФ на решение этого Верховного суда о ликвидации организации.

«Ответчик считает решение Верховного Суда о ликвидации ОУР незаконным и необоснованным», - говорится в жалобе, где на 10 страницах приводятся аргументы в пользу отмены такого решения.

9 апреля Министерство юстиции России зарегистрировало новую Федеральную национально-культурную автономию «Украинцы России», на учредительный съезд которой не пустили украинских журналистов, а украинская диаспора заявляла, что новая организация создается без ее ведома.

26 мая 2012 года в Москве представители украинской диаспоры приняли решение о создании Украинского конгресса России (УКР) - всероссийской организации украинской общины в РФ.

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