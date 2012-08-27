Кабмин утвердил порядок взаимодействия органов власти в сфере противодействия торговле людьми

Кабинет министров Украины утвердил Порядок взаимодействия субъектов, которые осуществляют мероприятия в сфере противодействия торговле людьми.

Как сообщает Правительственный портал, проект соответствующего постановления был разработан Министерством социальной политики во исполнение Плана организации подготовки проектов актов, необходимых для обеспечения реализации Закона Украины «О противодействии торговле людьми».

Как отмечалось на заседании правительства, целью принятия постановления является внедрение Национального механизма взаимодействия субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере противодействия торговле людьми, а также обеспечение предоставления комплексной и эффективной помощи пострадавшим лицам.

Документ предусматривает действия соответствующих органов в случаях, когда пострадавшее лицо является несовершеннолетним, не может самостоятельно передвигаться, находится за рубежом, не желает сотрудничать с органами внутренних дел и т. п.

Реализация Национального механизма взаимодействия субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере противодействия торговле людьми, включает установление нужд лица, пострадавшего от торговли людьми, и взаимодействие органов исполнительной власти и местного самоуправления с целью предоставления соответствующей помощи таким лицам.