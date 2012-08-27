Предприятия с долгами по зарплате оштрафованы за 7 месяцев на 1,2 млн грн

Государственная инспекция по вопросам труда в январе-июле 2012 года оштрафовала предприятия, которые имеют задолженность по заработной плате, на сумму 1,227 млн грн. В целом за отчетный период к административной ответственности привлечены 2,509 тыс. должностных лиц таких предприятий, сообщает пресс-служба инспекции.

По требованию инспекторов по вопросам труда предприятия погасили задолженность по заработной плате на сумму 325,3 млн грн, то есть предприятия полностью или частично рассчитались с 138,4 тыс. работников.

С начала 2012 года государственные инспекторы труда провели более 20 тыс. проверок соблюдения законодательства о труде в 17,7 тыс. учреждениях, организациях и на предприятиях. По результатам проверок составлено и передано в суд 13,6 тыс. протоколов об административных нарушениях. Всего к административной ответственности привлечено 15,4 тыс. руководителей предприятий-нарушителей законодательства о труде.