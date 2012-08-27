Пенсионный фонд в январе-августе выплатил пенсии на сумму 19,9 млрд грн

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) завершил выплату пенсий по итогам января-августа 2012 года. На выплату пенсий и денежной помощи за 8 месяцев 2012 года было направлено 19,897 млрд грн, сообщает пресс-служба фонда.

Как сообщал УНИАН, в связи с повышением пенсионных выплат ряду категорий граждан с мая 2012 года Кабинет министров, при пересмотре бюджета ПФУ на вторую половину 2012 года, увеличил дефицит бюджета фонда с 9,705 млрд грн до 15,324 млрд грн.

Так, доходы ПФУ увеличены с 212,199 млрд грн до 215,64 млрд грн, расходы - с 219,704 млрд грн до 228,764 млрд грн.