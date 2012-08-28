Польские пограничники за полгода не впустили в страну 6,5 тыс. граждан Украины

Варшава. Польская пограничная служба за первые шесть месяцев этого года не впустила в страну около 6,5 тыс. граждан Украины, что на 1,8 тыс. лиц, или почти на 40% больше показателей первой половины прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, по данным пограничной службы, чаще всего причиной, по которой польские пограничники не разрешали украинцам въехать в страну, было отсутствие документов, подтверждающих цель поездки - 2,7 тыс. случаев.

Кроме того, часто поляки возвращали назад украинцев из-за отсутствия визы или другого необходимого для въезда документа (1,5 тыс. случаев), отсутствие достаточного количества денег для пребывания в Польше и использование разрешенного времени пребывания - три месяца каждые полгода - на польской территории в рамках малого приграничного движения (почти 800 случаев).

Около 300 гражданам Украины было отказано во въезде в Польшу из-за того, что они были внесены в базу лиц, которым запрещен въезд на польскую и территорию государств Шенгенской зоны.

Польские пограничники также обнаружили случаи попытки въехать в страну с фальшивым разрешением малого приграничного движения или без него, просроченным паспортом, фальшивой визой.

Всего в первом полугодии этого года польские пограничники не впустили в страну около 12 тыс. иностранцев по сравнению с почти 10 тысячами за первые шесть месяцев прошлого года.

За весь минувший год пограничники не разрешили въехать в Польшу 22 тыс. иностранцам после 23,6 тыс. в предыдущем году, около половина из которых были гражданами Украины.

Как сообщал УНИАН, за первую половину этого года пассажиропоток на польско-украинской границе вырос на 7,6% - до почти 7 млн пересечений на фоне увеличения количества выданных Польшей виз украинцам на 13% - до более 310 тыс. штук.

Наличие польской визы не гарантирует въезд в Польшу, поскольку окончательное решение - впускать или нет в страну - всегда принимают работники пограничной службы.

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