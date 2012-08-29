Янукович в Донецке встретился с работниками метзавода. Общение длилось около 5 минут

Президент Украины Виктор Янукович сегодня в ходе своей рабочей поездки в Донецкую область встретился с работниками ЧАО «Донецксталь - металлургический завод».

Как передает корреспондент УНИАН, встреча проходила на территории бывшего мартеновского цеха, где с апреля 2012 года начался монтаж новой технологической дуговой электросталеплавильной печи – 150.

Около 30 работников метпредприятия в течение часа вместе с журналистами ожидали намеченной встречи с Президентом.

Прибывшему В.Януковичу они рассказали о планах предприятия, о том, что уже весной будущего 2013 года новая печь будет смонтирована, что значительно увеличит объем производства стали на предприятии и существенно улучшить экологическую ситуацию в городе.

В.Янукович поинтересовался, трудоустроены ли работники бывшего мартеновского цеха сегодня, во время вынужденного перерыва, пока не введена в эксплуатацию эта новая печь.

Металлурги ответили, что все они задействованы в других производствах на этом предприятии и нисколько не потеряли в зарплате.

В.Янукович пожелал всем продуктивной работы и воплотить намеченное в жизнь.

Общение Президента с работниками металлургического завода длилось около 5 минут.

После этого Президент направился в Никольский монастырь, где сопровождать его будет только личная охрана.