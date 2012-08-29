Янукович: нужно создавать равные условия жизни для всех граждан

Президент Украины Виктор Янукович подчеркнул, что в Украине нужно создавать равные условия жизни для всех граждан.

Об этом он заявил на мини-брифинге в Донецке, говоря о социальных инициативах, реализуемых сейчас в стране.

Он не стал выделять какие-то первоочередные социальные инициативы, но акцентировал, что все они направлены на улучшение качества жизни украинцев.

«Нет в жизни человека мелочей. Если вы посмотрите на социальные инициативы – они касаются разных категорий наших граждан. И я не могу сказать, что для государства приоритет, чтобы кто-то жил лучше, а кто-то потерпит. Такого не должно быть», - сказал глава государства. При этом он добавил: «Мы обязаны создавать равные условия, и мы должны заботиться обо всех категориях наших граждан, работающих в различных отраслях экономики нашего государства. Поэтому социальные инициативы направлены на защиту социальных интересов наших людей».

По мнению В. Януковича, у нынешней власти в стране «стоит задача создать рабочие места высокооплачиваемые, чтобы люди могли работать и получать достойную заработную плату, чтобы содержать семьи».

«Мы обязаны организовать этот процесс. А там, где государство не в состоянии этого сделать, или человек не может физически работать по различным причинам, или ввиду старости, или в виду физических различных недостатков, мы, конечно, должны обеспечить социальную защиту»,- объяснил Президент.

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