Комитет экономических реформ 6 сентября оценит реализацию социнициатив Президента

14:18, 30 августа 2012
Соцполитика
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На заседании Комитета экономических реформ, запланированном на 6 сентября, будет рассматриваться состояние реализации социальных инициатив Президента Украины Виктора Януковича.

Об этом, как сообщает пресс-служба Президента Украины, сказала на брифинге первый заместитель главы Администрации Президента - представитель Президента в Кабинете министров Ирина Акимова.

По словам И.Акимовой, члены Комитета проанализируют ход реализации Национального плана действий на 2012 год о внедрении Программы экономических реформ на 2010-2014 года, в частности, его социальных составляющих. Особое внимание будет уделено совершенствованию системы социального обеспечения и качества предоставления социальных услуг, обеспечения трудоспособного населения рабочими местами и др.

«Будут подведены промежуточные итоги реформы системы здравоохранения, осуществляемой в пилотных регионах, - какие результаты они сегодня демонстрируют, с какими проблемами столкнулись», - сказала первый заместитель главы АПУ. Она добавила, что на заседании Комитета также будут анализироваться изменения в системе образования, которые должны обеспечить проактивную политику занятости.

«Реализация Национального плана действий напрямую связана с реализацией социальных инициатив Президента. С момента их провозглашения были проведены ряд конкретных мероприятий - начиная с возвращения денег вкладчикам Сбербанка СССР и заканчивая развитием проекта ипотечного кредитования для удешевления жилья. Эти вопросы также будут рассматриваться на Комитете», - заметила И.Акимова.

По ее словам, во время заседания Комитета также будет рассматриваться инициатива главы государства о снижении цен на отдельные фармакологические препараты и вопросы референтных цен на лекарства, которая сегодня активно прорабатывается.

Отдельное внимание участники заседания уделят инициативе Президента по развитию семейных форм воспитания детей, добавила И.Акимова.

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