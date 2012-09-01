Власть выполнит свой долг перед педагогами, уверяет Янукович
16:01, 01 сентября 2012Соцполитика
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Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает важность обеспечения надлежащей социальной защитой работников образовательной сферы.
Как сообщает пресс-служба Президента, об этом глава государства сказал в выступлении на открытии реконструированной специализированной школы №106 Киева.
«Мы обязаны и будем все делать для того, чтобы наши педагоги были социально защищены, чтобы из года в год увеличивалась заработная плата. И этот год - не исключение», - сказал В.Янукович.
Власть выполнит свой долг перед работниками образовательной сферы, отметил Президент.
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