"В настоящее время создание диктатуры в Украине находится на активной стадии" - Тимошенко

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявляет, что режим Виктора Януковича намеревается фальсифицировать результаты выборов в парламент для окончательного установления диктатуры в Украине.

Об этом говорится в комментарии Ю.Тимошенко, переданному УНИАН ее пресс-службой.

«В настоящее время создание диктатуры в Украине находится на активной стадии, и этот единственный свой «творческий проект» Янукович завершит на парламентских выборах в октябре этого года. Если он достигнет успеха в своих планах фальсифицировать выборы, президент и его политические соратники создадут конституционное большинство, и таким образом будет забит последний гвоздь в гроб украинской демократии на десятилетие вперед», - отметила Ю.Тимошенко.

В то же время, экс-премьер не исключает возникновения в Украине масштабных акций протеста против фальсификации результатов выборов в Верховную Раду Украины.

«Это может закончиться новой революцией, но далеко не так мирно, как это было в 2004 году. Вот почему Украина нуждается в помощи демократического мира сейчас, когда еще существует шанс повернуть Украину в европейскую семью с европейскими ценностями. Сейчас, а не после выборов, когда будет уже слишком поздно», - считает она.

Ю.Тимошенко также заявляет, что не поддерживает введения санкций против украинского государства и граждан Украины. По ее мнению, международное содружество должно «политически и морально изолировать режим Януковича».

«Как может быть страна наказана дважды? Внутри - диктатурой, а внешне - санкциями? Однако демократический мир должен пересмотреть свои отношения с диктаторами», - считает Ю.Тимошенко.

Она убеждена, что большие государства не должны удовлетворяться успехами экономики, они также должны обеспечить соблюдение их ценностей - свободы, справедливости, демократии и мирной жизни для людей.

«Больше всего я боюсь апатии. Мы готовы бороться за нашу свободу, но нам нужна моральная поддержка со стороны Европы», - заявила Ю.Тимошенко.

Экс-премьер отметила, что Украина является важным экономическим звеном для Европы.

«Украина географически связывает Европейский Союз и Евразию. Наша страна - это смешивание католицизма и православия. А еще - демократия, основанная Оранжевой революцией, которая должна быть примером для других постсоветских государств. Если Запад позволит режиму Януковича разрушить нашу демократию, этот пример будет затерян, а на европейских границах будет завершено формирование авторитарного конгломерата», - считает она.

«После вступления Януковича в должность президента, у него был невероятный второй шанс исправить свои ошибки, которые он сделал до Оранжевой революции, и стать уважаемым лидером, который продвигает Украину к членству в Евросоюзе. Вместо этого он потерял все, что мог потерять политик: уважение и доверие. Даже если он фальсифицирует результаты парламентских выборов в октябре и получит большинство, он, в конечном счете, проигрывает», - убеждена Ю.Тимошенко.