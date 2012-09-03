Россотрудничество: в Украине более 80 законов «подрывают позиции русского языка»

Москва. В Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) заявляют, что в Украине принято более 80 документов, которые подрывают позиции русского языка.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил руководитель представительства Россотрудничества в Украине Константин Воробьев на совещании руководителей представительств и представителей Россотрудничества в Москве.

«За последние годы в Украине было принято свыше 80 актов, которые в той или иной степени противоречат Конституции Украины и тем самым подрывают позиции русского языка и соответственно ущемляют права российских соотечественников», - сказал К.Воробьев.

По его словам, вопрос русского языка в Украине из политической проблемы превратился в идеологическую.

«Недавно принятый закон о государственной языковой политике судя по тем яростным нападкам, которым он подвергается, скорее всего, натолкнется на очень серьезные препятствия с точки зрения его применения», - считает он.

При этом К.Воробьев заявил, что по имеющимся у него данным не менее 70% граждан Украины в быту и на работе используют преимущественно русский язык.

По его словам, Россия должна существенно увеличить поддержку русского языка в Украине.

Он подчеркнул, что гуманитарное сотрудничество с Украиной является одним из приоритетов Россотрудничества.

По его словам, с Украиной надо учиться выстраивать принципиально новые отношения.

«Здесь в старом СНГ существует основа для применения той «мягкой силы». С моей точки зрения, такой основою являются организации российских соотечественников. Наши соотечественники в Украине утратили Родину не по своему желанию, а в силу сложившихся геополитических процессов», - сказал К.Воробьев. По его словам, не надо забывать о роли российских соотечественников в Украине в интеграционных процессах, прежде всего формирования единого рынка труда.

К.Воробьев отметил эффективную работу Всеукраинского координационного совета российских соотечественников, «который успешно отстаивает свои права на русский язык».

По его словам, эта организация должна стать влиятельной политической силой в масштабах всей страны.