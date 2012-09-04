Врач должен иметь право брать гонорар, "как же жить за такую зарплату" - Богатырева

Вице-премьер-министр Украины - министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева считает, что врач должен иметь право брать гонорар за свои услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.Богатырева сказала в Донецке на встрече с медицинским коллективом областного противоопухолевого центра.

«Говоря о взятках, о негативе, который сегодня со всех сторон окружает деятельность медицинского персонала, хочется вернуться к старым кадрам, к старым фильмам, когда показывают дверь жидома какого-то профессора известного, где написана табличка – такой-то профессор, такие-то часы приема. Он может выезжать принимать, может дома принимать, написана величина его гонорара, - объяснила министр. - И, наверное, нам с вами надо первым начинать (говорить), что гонорар врачу – это не постыдное дело, а это естественное желание человека отблагодарить врача не только за умелые руки, а может быть просто за душевный разговор». При этом Р.Богатырева добавила: «Это дело врача – взять этот гонорар, или не взять, но право врач такое иметь должен».

По мнению министра, главными должны быть профессионализм врача, наличие у него лицензии на оказываемые услуги, а также налажен отчет перед налоговыми органами за получаемые доходы.

«Я говорила о том, что должна быть лицензия на ту деятельность, которую врач может оказывать в любое время суток и за гонорары в том числе, ведя, естественно, определенный учет. Но, если его услуга стоит от 50 до 1,5 тыс гривен, то это дело врача, он должен с налоговыми органами определить, по какой формуле мы будем отчитываться. Не надо сразу видеть в нас врагов», - сказала Р.Богатырева. Она подчеркнула: «И здесь мы не будем деформировать свою мораль, свое то извечное – между тем, как же жить за такую зарплату, служить делу, работать на износ и быть на самой нижней социальной ступени сегодняшнего отношения к нам».