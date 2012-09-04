Организацию поиска останков короля Данила Галицкого взял под личный контроль Янукович

Президент Украины Виктор Янукович взял под личный контроль вопрос организации поиска останков короля Данила Галицкого в Польше.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом сказал советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины Андрей Гончарук.

Соответствующая договоренность с польской стороной была достигнута в рамках визита в Украину Президента Республики Польша Бронислава Коморовского в июле 2012 года. Раскопки должны проводиться совместной украинско-польской группой ученых-археологов на территории Замковой горы в г. Холм, где расположен Собор Рождества Пресвятой Богородицы.

Во исполнение соответствующих поручений главы государства с польской стороной продолжается проработка организационных вопросов, необходимых для начала археологических исследований. К этому процессу, в частности, привлечены римо-католическая церковь Польши как владелец объекта, администрация г. Холм и польские археологи. Продолжается изучение архивных документов.

Как известно, в 2014 году исполнится 750 лет со дня захоронения короля Данила. Украинская сторона стремится, чтобы соответствующие археологические работы были завершены к этой юбилейной дате.