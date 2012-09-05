Греческие врачи бастуют против сокращения зарплат

Врачи государственных больниц Греции проводят забастовку против сокращения заработной платы на 8%.

Сотрудники лечебных учреждений по всей стране прекратят оказывать медицинскую помощь с 11 часов утра до завершения рабочего дня, сообщает РИА «Новости».

Одновременно профобъединения врачей проведут акцию протеста в центре Афин возле здания Министерства финансов.

Правительство Греции подготовило пакет мер жесткой экономии более чем 11,5 млрд евро, в том числе сокращение зарплат и пенсий. Уменьшение госрасходов - одно из требований "тройки" международных кредиторов страны (Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ), которая должна в середине октября одобрить выделение Греции очередного транша кредита на 31 млрд евро.