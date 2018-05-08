Украинцев «пересчитают» по SIM-картам

Кабинет министров решил усилить идентификацию украинцев. Видимо, «паспортизации» обменных валютных операций и закона о защите персональных данных для власти недостаточно. Теперь соотечественников еще раз «пересчитают» благодаря телекоммуникационным услугам. Наиболее распространенная из них в этой сфере – предоплаченная. Та вот, приобретать без заключения договора SIM-карту сделают невозможным. Это предусмотрено изменениями в закон о телекоммуникациях, разработанными Госспецсвязи во исполнение решения правительства (от 11 апреля 2012 года).

В аналитической записке Госспецсвязи отмечается, что внедрение такой процедуры даст возможность потребителям получать соответствующие телекоммуникационные услуги согласно договору, а правоохранительным органам - идентифицировать потребителей при проведении мероприятий по предотвращению правонарушений и их раскрытию, а также «эффективнее исполнять обязанности по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, собственности, природной среды, интересов общества и государства, от противоправных посягательств с использованием телекоммуникационной составляющей».

Если учесть, согласно данным операторов, что основное количество абонентов мобильной связи приходится на предоплаченную услугу (примерно 85-90%) – покупка SIM-карты без заключения договоров или без идентификации покупателя, то объем требующих «подсчета» огромен. Совокупная абонентская база операторов мобильной связи уже составляет 55,4 млн абонентов (активированных SIM-карт).

Кроме того, в Украине без заключения договора предоставляется еще ряд телекоммуникационных услуг, в частности IP-телефония и доступ в Интернет. Кстати, зная владельца «паспортизированного» мобильного, милиция может спокойно вычислить его электронную почту и аккаунт в соцсети. Уж не знаю, как поможет нововведение бороться с преступностью (читать – «взять на прицел»), а вот его принцип представляет собой тотальный контроль.

В пресс-службе компании «Астелит» не считают, что «персонализация SIM-карт позитивно повлияет на уровень продаж операторов, поскольку такое нововведение существенно усложнит существующую на рынке практику взаимоотношений операторов и дилеров».

В настоящее время, по данным компании, около 90% абонентов предпочли форму обслуживания без подписания контракта (при покупке SIM-карт предоплаченных услуг мобильной связи) ввиду простоты и доступности подключения. Поэтому, по мнению «Астелита», введение персонализации SIM-карт, в первую очередь «негативно скажется на каналах дистрибуции и продаж». «Мы не раз высказывали свое мнение по поводу рисков введения подобного правила», - отмечают в компании.

В компании «МТС Украина» подчеркивают, что планируемое новшество может повлиять на стоимость пакетов предоплаченной мобильной связи. «Такое нововведение вряд ли повлияет на абонентскую базу в целом, потому что уже практически у всех жителей Украины есть мобильные телефоны», а некоторые пользуются услугами нескольких операторов, отмечают в компании.

По мнению оператора, такие действия власти могут повлиять на переход людей от оператора к оператору. Ведь если сегодня на любой уличной раскладке в городе или в сельском магазине можно купить пакет предоплаченной связи любого оператора, то при их продаже с паспортом абонентам будет сложнее. При этом продавцам придется копировать документ, заключать договор, то есть, делать это уже будут в специализированных магазинах, которых по всей Украине всего несколько сотен.

«Если операторам придется строить новые сети распространения, то это может повлиять на стоимость тех же пакетов предоплаченной связи», - поясняют в компании.

Что касается тех абонентов, которые уже приобрели пакеты предоплаченной связи, то по общепринятым нормам права, как считают в «МТС Украина», они не должны будут привязывать свой номер к паспорту, ведь закон обратной силы не имеет. «Однако, как это будет реализовано в Украине пока неизвестно», - сказали в «МТС Украина».

В компании «Киевстар» и вовсе заявили, что введение только договорных отношений при приобретении SIM-карт для мобильных телефонов затруднит в целом использование мобильной связи в Украине.

В компании считают, что данный законопроект в том виде, в котором операторы могли с ним ознакомиться, по сути, дублирует нормы действующих Правил предоставления телекоммуникационных услуг. Ведь договоры с абонентами повсеместно заключаются и сейчас. При этом во всех существующих актах законодательства прописан механизм заключения договора, в том числе и устного (публичного договора/офферты). Как только абонент активирует свою SIM-карточку, договор с ним считается заключенным.

Если же говорить о внедрении механизма продажи SIM-карточек по паспортам, то данная инициатива, по мнению «Киевстара», «не отвечает современным условиям развития рынка мобильной связи». В компании также считают, что в отношении существующих абонентов закон не имеет обратной силы. «Это законная система и практика, на основании которой и развивался рынок мобильной связи в Украине», - подчеркивают в «Киевстаре».

Изменение же такой системы на обязательное заключение письменных договоров с новыми абонентами, считают в «Киевстаре», «затруднит использование мобильной связи, негативно скажется на рынке и создаст условия для функционирования теневого оборота SIM-карт». «Киевстар» предлагает убрать из законопроекта нормы, которые дублируют уже существующие положения действующих актов законодательства. «В целом мы считаем данный проект несвоевременным и очень «сырым», - сказали в компании.

С чем полностью можно согласиться с «Киевстаром», так это с тем, что новация может спровоцировать уход SIM-карт на «серый» рынок. Причем мировая практика такое перераспределение подтверждает. Подобное происходит в России, которая внедрила идентификацию «мобильных адресов» в январе 2012 года. Можно, конечно, пресечь «теневых поползновений», как это сделано в Китае. Там введена «серьезная» уголовная ответственность за нарушение подобного закона.

Может быть, в связи с глобализацией идентификация SIM-карт вполне имеет право на жизнь. Но только настораживает один из пунктов проекта закона: идентифицировать потребителей при проведении мероприятий по предотвращению правонарушений и их раскрытию». Очень напоминает советские времена, которым была присуща тотальная слежка за гражданами – а вдруг что-нибудь затевают? Да и вообще мне не очень нравится «цифризация». Осталось выколоть на руке свой номер, чтобы силовики «не парились».

Елена Быстрицкая (УНИАН)