Греческие полицейские в Афинах протестуют против снижения зарплаты

Греческие полицейские заблокировали ворота школы полиции в Афинах в знак протеста против снижения зарплаты и не позволяют своим коллегам выехать в Салоники для охраны порядка на всемирно известной международной выставке.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на греческие СМИ, в акции участвуют около 50 стражей порядка - членов профсоюза полицейских.

Греческий телеканал "СКАЙ" сообщил, что руководство школы пытается открыть вторые ворота, но протестующие заявляют, что не выпустят автобусы с территории учебного заведения. По их словам, в случае снижения зарплаты в рамках программы сокращения государственных расходов, их тяжелое материальное положение станет еще хуже.

"Полицейские чувствуют себя обманутыми. Мы не можем продолжать службу в таких условиях", - заявил журналистам руководитель ассоциации служащих полиции Христос Фотопулос.

Сотрудники правоохранительных органов требуют от премьер-министра страны Антониса Самараса выполнения предвыборных обещаний.

Во второй половине дня представители профобъединений полиции всей страны соберутся на стадионе Каллимармаро в Афинах.