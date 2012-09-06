С сентября в Украине повышены пенсии военнослужащим

С сентября в Украине повышены пенсии военнослужащих, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Согласно правительственному постановлению №355 от 23 апреля 2012 года «Об увеличении размеров пенсий, назначенных согласно Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», с 1 июля 2012 года «военные» пенсии повышены на 11%, а с 1 сентября - до 23%.

ПФУ сообщает, что перерасчет пенсий проведен более 504 тыс. человек.

В результате перерасчета средний размер пенсий военнослужащих составил 2,227 тыс. грн в месяц.

Напомним, согласно правительственному постановлению №355 от 23 апреля 2012 года, с 1 января 2013 года размер повышения к пенсиям военнослужащих будет увеличен с 23% до 35%.

Как сообщал УНИАН, в июне т.г. Кабинет министров зарегистрировал в парламенте законопроект "О внесении изменений в статью 63 Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц”, которым право на дополнительный пересчет «военных» пенсий предоставляется правительству.

На сегодняшний день пересчет пенсий осуществляется в соответствии со статьей 63 Закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц”, которой определено, что пересчет ранее назначенных пенсий проводится в случае принятия решения Кабинетом министров об изменении хотя бы одного из видов денежного обеспечения или в связи с введением новых ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения.