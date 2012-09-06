ВР списала долги оборонного комплекса перед Пенсионным и другими фондами

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О некоторых вопросах задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса – участников Государственного концерна «Укроборонпром» и обеспечения их стабильного развития».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 240 народных депутатов из 339 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено списать задолженность предприятий оборонно-промышленного комплекса по платежам в Пенсионный фонд Украины, Фонд социального страхования по временной потери трудоспособности, Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, а также задолженность этих предприятий за тепловую энергию и природный газ, электрическую энергию, водоснабжение и водоотвод и пени, штрафные и финансовые санкции, которые начислены на эту задолженность перед субъектами хозяйствования, которые производят и поставляют такие услуги. Вместе с тем, законом предусмотрено в пределах списанной задолженности предприятиям оборонно-промышленного комплекса списать задолженность субъектов хозяйствования, которые предоставляли услуги по поставкам тепловой энергии, природного газа, электрической энергии, водоснабжению и водоотводу, соответственно перед теми субъектами хозяйствования, которые поставляли природный газ, электроэнергию и, в частности, перед оптовыми поставщиками электроэнергии, Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и Государственным агентством резерва Украины.

Кроме того, с целью реализации закона предусматривается внести изменения в Законы Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», «Об аренде государственного и коммунального имущества», «Об управлении объектами государственной собственности», «О некоторых вопросах задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию» и Хозяйственный и Бюджетный кодексы Украины.

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