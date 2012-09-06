Янукович требует завершить реформирование системы скорой медпомощи в этом году

Реформирование системы скорой медицинской помощи должно завершиться уже в текущем году, заявил Президент Украины Виктор Янукович на заседании Комитета по экономическим реформам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Президент добавил, что для качественной работы скорой помощи необходимо, в том числе, построить дороги местного значения.

«Мы закупили в этом году 286 современных «скорых помощей», отвечающих всем стандартам. Но их, безусловно, надо намного больше», - отметил В.Янукович.

Кроме того, Президент сказал, что эффективное реформирование системы здравоохранения является одним из приоритетов власти - бюджетное финансирование для этих целей должно быть стопроцентным. «Бюджетные средства, предусмотренные на реформирование системы здравоохранения, должны выделяться в полном объеме. Тогда мы будем достигать цели», - сказал он.

В.Янукович обратил внимание на необходимость завершения в 2014 году строительства сети перинатальных центров по Украине. «Перинатальные центры должны быть во всех регионах», - подчеркнул он.

Важным вопросом в контексте медицинской реформы Президент назвал повышение уровня заработной платы медикам. Реформирование отрасли также выявило серьезный дефицит врачебных кадров в первичном звене системы оказания медпомощи, констатировал он. «Необходимо создавать мотивации. Когда будут жилье и достойна заработная плата - люди пойдут работать», - сказал В.Янукович.

Отдельное внимание правительство, по убеждению Президента, должно уделить вопросу качества и доступности лекарств. Он напомнил, что эта проблема уже рассматривалась на заседании СНБО, также принят ряд правительственных решений, законов, целью которых является улучшение качества и оптимизация ценовой политики на рынке медикаментов.

Особое внимание В.Янукович обратил на информационное освещение процесса медицинской реформы, обеспечение ее поддержки в обществе. Он добавил, что комментировать ход реформирования системы здравоохранения должны не политики, а специалисты-медики.