Кабмин в 2013 году планирует увеличить размер выплат детям войны - Тигипко

В 2013 году правительство планирует увеличение размера выплат детям войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей Тигипко.

При этом он не уточнил, до какого уровня будут увеличены выплаты.

«У нас сегодня людей, которые относятся к категории «дети войны», 4,3 млн человек. Они сегодня получают 7% от прожиточного минимума людей, которые не работают. Сегодня этот минимум 844 грн. 7% - это порядка 60 гривень. Я сегодня вышел с предложением, чтобы этот процент увеличить. Насколько мы увеличим – решит бюджет 2013 года. Но мы обязательно эту цифру увеличим», - сказал С.Тигипко.