Янукович требует выполнения Национального плана действий по внедрению реформ - Акимова

Президент Украины Виктор Янукович во время заседания Комитета по экономическим реформам поставил задачу стопроцентно выполнить Национальный план действий на 2012 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы, в частности относительно его социальных составляющих.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом на брифинге сообщила первый заместитель главы Администрации Президента - представитель Президента в Кабинете министров Ирина Акимова.

По состоянию на 1 сентября, отметила И.Акимова, Национальный план в части социальных инициатив выполнен почти на 85%.

«Президентом были поставлены задачи довести степень выполнения задач Национального плана до конца года до 100%», - сказала она, добавив, что в конце года будет заслушан соответствующий отчет.

По словам И.Акимовой, участники сегодняшнего заседания обсудили пакет проблемных вопросов, в частности относительно темпов развертывания программы ипотеки, улучшения работы по введению в действие законов о занятости, об экстренной помощи, вопросы, связанные с эффективностью работы региональных комитетов по экономическим реформам.

В госбюджет-2013, по словам И.Акимовой, будет заложено финансирование, необходимое для продолжения реализации социальных инициатив.

«Бюджет 2012 года можно назвать бюджетом реформ - то есть все инициативы, начатые в этом году, – это не «компанийщина», они не заканчиваются в декабре, а будут продолжаться», - отметила И.Акимова.

Она также сказала, что социальные инициативы будут реализовываться за средства государственного и местных бюджетов, а также за счет государственно-частного партнерства.