ВР пересмотрит подход к определению пропорций распределения единого соцвзноса

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в статью 8 Закона Украины “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование” относительно уплаты единого взноса.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 259 народных депутатов из 330 зарегистрированных в сессионном зале.

В законопроекте предлагается путем внесения изменений в статью 8 Закона Украины „О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование” пересмотреть подход к определению пропорций распределения единого социального взноса по видами общеобязательного государственного социального страхования. В частности, путем внесения изменений в часть пятнадцатую указанной статьи предложено отменить распределение единого социального взноса по видам общеобязательного государственного социального страхования в соответствии с классами профессионального риска производств с учетом видов их экономической деятельности, а также пересмотреть ставки отчислений по определенной законом базе начисления для бюджетных учреждений, предприятий, учреждений и организаций, в которых работают инвалиды, для наемных работников, военнослужащих, государственных служащих и др. Предусматривается установление следующих пропорций распределения единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование: на общеобязательное государственное пенсионное страхование (к солидарной системе) - 85,53 процента; на общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы - 5,09 процента; на общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые повлекли потерю трудоспособности, - 3,64 процента; на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной утратой трудоспособности и расходами, связанными с похоронами, - 5,74 процента.

В изменениях к части восемнадцатой статьи 8 предусматривается распределять сумму единого взноса в размере 34,7 процента, установленную для воинских частей и органов, которые выплачивают денежное обеспечение военнослужащим, лицам рядового и начальственного состава, а также сумму единого взноса в размере 2,6 процента денежного обеспечения для военнослужащих и лиц рядового и начальственного состава в таких пропорциях: на общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы – 5,63 процента; на общеобязательное государственное пенсионное страхование (к солидарной системе) - 94,37 процента.

Кроме того, часть двадцать восьмую этой статьи предлагается дополнить абзацем, которым предусмотреть, что расчет распределения единого взноса по видам общеобязательного государственного социального страхования проводится на основании отчетности о начислении единого взноса по результатам предыдущего года.