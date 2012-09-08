Азаров обещает решить все социальные вопросы ветеранов войны

Премьер-министр Украины Николай Азаров пообещал, что в стране будут решены все социальные вопросы ветеранов Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации, об этом он сказал сегодня в ходе торжественного митинга по случаю 69-й годовщины освобождения Донбасса от фашистских захватчиков в мемориальном комплексе «Саур-Могила» в Шахтерском районе.

«Президент и правительство уделяли и будут уделять серьезное внимание для того, чтобы все социальные вопросы, которые беспокоят наших ветеранов, были решены», - заверил Н.Азаров.

Вместе с тем глава правительства обратился к молодежи, которая присутствовала на торжествах, с просьбой помнить о том великом подвиге, который совершили ветераны, победившие фашизм. «Берегите память о величественном подвиге, передайте ее вашим детям и внукам», - сказал премьер-министр.

Находясь в мемориальном комплексе «Саур-Могила», Н. Азаров принял участие в памятном молебне и возложил цветы в честь павших в боях времен Великой Отечественной войны к Вечному огню.

В торжествах принимали участие ветераны, студенты, школьники и другие представители общественности.