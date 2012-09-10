Киевская область возглавила пятерку областей-лидеров по социально-экономическому развитию

По итогам первого полугодия 2012 года Киевская область возглавила пятерку областей-лидеров по показателям социально-экономического развития, закрепив таким образом ранее занимаемую позицию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской облгосадминистрации, такие данные приведены в отчете Госкомстата Украины.

По итогам обобщающей рейтинговой оценки наивысших показателей Киевская область достигла в сфере «Инвестиционная деятельность», «Население и рынок труда», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Защита прав детей» и «Государственные финансы».

Как отметили в пресс-службе КОГА, по данным Госкомстата, Днепропетровская область заняла второе место, Полтавская область - третье, Крым – четвертое, Тернопольская область – пятое место.

Комментируя рейтинг, председатель КОГА Анатолий Присяжнюк отметил, что обнародованные результаты – наглядное подтверждение хорошей динамики, которую демонстрирует Киевская область, в частности, в наращивании объема капитальных инвестиций в расчете на одного человека при строительстве новых предприятий, темпах создания новых рабочих мест, введении в эксплуатацию жилья.