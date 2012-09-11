Тигипко обещает создать 6 млн рабочих мест к 2020 году

Кабинет Мминистров Украины разработает программу по созданию 6 млн рабочих мест к 2020 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во вторник во время конференции заявил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко.

«На сегодня мы говорим о создании к 2020 году через легализацию, через создание условий 6 млн дополнительных рабочих мест — для нас это необходимое задание», - сказал С.Тигипко.

По его словам, сегодня около 3 млн украинцев работают за границей. Также, по данным Международной организации труда, около 4 млн граждан работают в Украине нелегально.

С.Тигипко отметил, что в первую очередь программа создания рабочих мест должна предусматривать улучшение инвестиционного климата.

Как сообщал УНИАН, на заседании Комитета по экономическим реформам 6 сентября Президент Украины Виктор Янукович призвал руководство регионов страны вместе с правительством усилить работу по переквалификации кадров и борьбе с безработицей.

По последним обнародованным данным Государственной службы статистики, уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет, определенный по методологии Международной организации труда (МОТ), снизился с 8,7% в I квартале 2011 года до 8,4% экономически активного населения в I квартале 2012 года.