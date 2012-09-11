«Укргазбанк» инициировал создание «Банка добрых дел»

11 сентября 2012 года во время круглого стола «Ответственность банков и прозрачная благотворительность фондов» было объявлено о начале проекта «Банк добрых дел», инициированного АБ «Укргазбанк» в партнерстве с Фондом имени князей-благотворителей Острожских и Ассоциацией налогоплательщиков Украины. Проект поможет спасать жизнь и здоровье людей из малообеспеченных семей, которые не могут самостоятельно собрать необходимые средства на операцию или лечение.

На мероприятии был подписан «Меморандум о партнерстве ради спасения жизни людей» между АБ «Укргазбанк», благотворительными фондами, Ассоциацией налогоплательщиков Украины и СМИ.

В ходе круглого стола был затронут ряд актуальных для малообеспеченных семей и государства проблем, связанных со сбором пожертвований для спасения жизни или здоровья члена семьи. В настоящее время государство не в состоянии обеспечить финансовую помощь для срочных хирургических операций, реабилитацию больных и оказать помощь семьям, в которых есть тяжело больные люди. Следовательно, этим семьям (по большей части необеспеченным) приходится продавать все имущество и собирать пожертвования на открытые банковские счета. Поскольку большинство населения не осведомлено с законными нормами сбора благотворительных средств, это приводит к конфликтам с налоговыми органами.

К примеру, в Ивано-Франковске журналисты через свои публикации помогали собрать до 300 000 евро (свыше 3 млн. грн) для семьи, в которой мальчик нуждался в немедленной операции. Когда часть средств была собрана, возник вопрос: подлежат ли налогообложению собранные пожертвования, которые срочно перечислялись за границу со счета одного из родителей? Будут ли применяться санкции за неуплату или несвоевременную уплату налогов с дохода физического лица, штрафы и пеня? К сожалению, мальчик умер.

Но на этом история не закончилась. Потому что, согласно законодательству, частные счета не являются благотворительными. Публикации о сборе пожертвований на частный счет в СМИ могут вводить в заблуждение граждан. К тому же, поступления на частные счета подлежат налогообложению. В случае неуплаты налогов государственная налоговая система требует уплатить штрафы, сумму задолженного налога и пеню за каждый день просроченной уплаты налога.

В ходе круглого стола участники пришли к выводу, что единственным действенным путем сбора срочной финансовой помощи является сотрудничество с благотворительными фондами.

Именно благотворительные фонды могут подсказать выход из таких сложных ситуаций. По инициативе АБ «Укргазбанк» была начата информационно-просветительская кампания, которая разъяснит украинскому населению, как правильно пользоваться благотворительными счетами, какие риски и возможные негативные последствия может иметь самостоятельное открытие и пользование ими. «Укргазбанк» в партнерстве с Фондом имени князей-благотворителей Острожских начинает активную работу с региональными общинами для сбора средств на целевые нужды и инициирует реализацию долгосрочной социальной программы. Сбор средств нацелен на спасение жизни человека и на лечение людей из малообеспеченных семей.

«Сегодня мы хотим начать, по нашему мнению, хорошее и крайне необходимое дело. Дело, которое касается социальной ответственности банков перед обществом. Я говорю о вполне конкретных вещах – как банки могут помочь облегчить и даже спасти человеческие жизни. Банковские учреждения часто подчеркивают, что они применяют индивидуальный подход к каждому клиенту. Люди, которые обращаются с просьбой открыть «благотворительный счет» для сбора пожертвований на спасение члена семьи, наверное, рассказывают и о ситуации, и об обстоятельствах, которые привели их к банку, однако, угнетенные бедой, редко думают о правильности именно такого способа сбора необходимых средств», - отметил председатель правления АБ «Укргазбанк» Сергей Мамедов.

По его словам, «банковский работник в сплошном потоке клиентов может просто не услышать такого человека. Как следствие, нередко те люди, которые открывают расчетный или карточный счет, чтобы собирать деньги на лечения родных и близких, уверенны, что этот счет пригоден для сбора пожертвований, что он является благотворительным, и даже не подозревают, что полученные на такой счет средства подлежат налогообложению. Тогда как, например, банку, в который обратился клиент с необходимостью открытия такого счета, ничего не стоит посоветовать этим людям обратиться в благотворительную организацию, которая также может быть клиентом банка и способна оказать более квалифицированную помощь в вопросе сбора пожертвований на благотворительность. Благотворительность должна быть цивилизованной».

Данная инициатива будет побуждать другие банки уделять этой проблеме надлежащее внимание, проявить большую ответственность в вопросе псевдоблаготворительных счетов физических лиц, развивать сотрудничество с благотворительными фондами как гарантами легальных методов привлечения средств, которые проходят через банковские счета.