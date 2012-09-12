На обещания Президента пенсионерам в бюджете-2013 выделят 23 млрд грн

В государственном бюджете Украины 2013 год будет предусмотрено 23 млрд грн на выполнение социальных инициатив Президента Украины Виктора Януковича в сфере пенсионного обеспечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Николай Азаров.

"На выполнение социальных инициатив Президента Украины в сфере пенсионного обеспечения дополнительно предусмотрено более 23 млрд грн. Правительство обеспечит, в частности, перерасчет пенсий гражданам, которые вышли на пенсию до 2008 года, повышение доплаты к пенсиям для членов семей умерших инвалидов войны, повышение доплаты к пенсиям для участников войны, осовременивание так называемых «регрессных» пенсий инвалидам на производстве", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что в 2013 году будет продолжаться повышение пенсий военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава, которые оставили службу. По словам главы правительства, в текущем году выплаты для этих категорий граждан повышены в среднем на 20%.

"А с 1 января 2013 года пенсии военнослужащих в среднем будут повышены еще на 10,5%. В проекте бюджета на это предусмотрено 6 млрд грн", - отметил Н.Азаров.

Кроме того, в проекте госбюджета на следующий год более 1,2 млрд грн будет выделено территориальным общинам (городам и селам Украины) на приобретение медицинского автотранспорта и оборудования для коммунальных заведений здравоохранения, 323 млн грн – на обеспечение медикаментами и изделиями медицинского назначения скорой медицинской помощи, 200 млн грн – на обеспечение заведений здравоохранения расходными материалами, а также препаратами для анестезии и тому подобное.

При этом Н.Азаров отметил, что правительство также выделяет средства на выведение отечественной медицины на качественно новый уровень, на создание лечебно-диагностических центров с новейшим оборудованием.

Напомним, Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров включить все программы по реализации социальных инициатив в проект государственного бюджета на 2013 год.

Справка УНИАН. В начале марта 2012 года В.Янукович выступил с новыми социальными инициативами.

В частности, глава государства предложил начать компенсацию вкладов Сбербанка СССР, запустить программу строительства доступного жилья, ввести референтные цены на лекарства и повысить пенсии для ряда категорий граждан, в частности, для пенсионеров, которые вышли на пенсии до 2008 года (это касается около 9 млн граждан), поэтапный пересчет страховых выплат шахтерам-инвалидам, поэтапное увеличение помощи для семей с детьми и т. п.

В средине апреля Верховная Рада по инициативе правительства внесла изменения в госбюджет на 2012 год, увеличив доходы на 33,3 млрд грн - до 366,167 млрд грн.

Расходы госбюджета будут увеличены на такую же сумму - до 391,356 млрд грн.

Кроме того, изменения в бюджет увеличивали финансирование Министерства социальной политики в 2012 году на 7,4 млрд грн - до 70,1 млрд грн.

Основная часть этих средств (6,96 млрд грн) предназначалась Пенсионному фонду на выплаты пенсий и надбавок.