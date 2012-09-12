В 2013 году продолжат выплаты вкладчикам Сбербанка СССР

Кабинет министров Украины в 2013 году намерен продолжить компенсационные выплаты вкладчикам Сбербанка СССР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министров финансов Украины Юрий Колобов на пресс-конференции в среду.

В следующем году на эти цели, по словам министра, запланировано 8 млрд грн, по сравнению с 6 млрд грн в текущем году. Сумма выплаты сохранится на уровне 1 тыс. грн одному вкладчику.

Напомним, с 1 июня 2012 года в рамках реализации социальных инициатив Президента Украины Виктора Януковича начались выплаты вкладчикам советского Сбербанка в отделениях «Ощадбанка». Вклады будут возмещены около 6 млн граждан, которые не успели получить компенсацию в 2008 году. Для получения компенсации граждане должны перерегистрироваться в отделениях «Ощадбанка».

По информации АО «Ощадбанк», в системе «Реестр вкладчиков сбережений граждан» на начало 2012 года внесены данные об обесцененных сбережениях свыше 11,8 млн граждан Украины, из которых только около 6,16 млн лиц уже получили компенсацию в пределах 1000 грн.