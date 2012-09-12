Азаров обещает увеличить помощь при рождении ребенка

В 2013 году размер помощи при рождении ребенка будет увеличен почти на 9%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание Кабинета министров.

«Почти на 9% увеличится помощь при рождении ребенка», - сказал Н.Азаров.

Он объяснил, что при рождении первого ребенка родителям будет выплачиваться помощь в размере 29,8 тыс. грн (увеличено по сравнению с существующим показателем на 2,4 тыс. грн), на второго ребенка – 59,7 тыс. грн (увеличено на 4,8 тыс. грн), на третьего и следующего ребенка – 119,4 тыс. грн (увеличено на 9,5 тыс. грн).

Также Н.Азаров сообщил, что почти на 100 грн - до 1194 – будет увеличен максимальный размер помощи по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Кроме того, размер помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство, в среднем в течение 2013 года повысится, в зависимости от возраста ребенка, до 1 тыс. 989 грн (увеличено на 158 грн) и 2 тыс. 539 грн (на 257 грн).

Напомним, на заседании Кабинета министров в среду Н.Азаров также заявил, что проектом государственного бюджета на 2013 год предусмотрен рост минимальной зарплаты на 8,5%.

Министерство финансов предлагает в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличить доходы государственного бюджета на 6% - до 392,6 млрд грн. Доходы сводного бюджета составят 499,4 млрд грн, что на 8% больше запланированного показателя на 2012 год.