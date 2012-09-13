«Ощадбанк» продолжит регистрацию вкладчиков советского Сбербанка в 2013 году

«Ощадбанк» в 2013 году продолжит регистрацию вкладчиков советского Сбербанка, сообщает пресс-служба банка.

Напомним, с 1 сентября 2012 «Ощадбанк» начал регистрацию вкладчиков Сбербанка бывшего СССР, данные о которых не были внесены в "Реестр вкладчиков сбережений граждан", а также актуализацию вкладчиков, данные о которых были внесены в этот реестр и которые получили в 2008 году компенсацию в полном объеме.

«Ощадбанк» обращает внимание на то, регистрация и актуализация указанных выше категорий вкладчиков не ограничена во времени, то есть пройти регистрацию и актуализацию вкладчики смогут и в 2013 году. Получить компенсацию эти вкладчики смогут не ранее 2013 года после принятия соответствующего постановления Кабинета министров.

Одновременно «Ощадбанк» проводит актуализацию данных с последующей выплатой компенсации для вкладчиков, данные о которых внесены в реестр до 1 января 2012 года и которые не получили в течение 2008 года компенсационные средства в пределах проиндексированных сбережений (но не более 1000 грн на одного вкладчика). Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 23 апреля 2012 года №346, компенсационные выплаты продлятся до 25 декабря т.г.

Как сообщал УНИАН, министров финансов Украины Юрий Колобов сообщил, что Кабинет министров Украины в 2013 году намерен продолжить компенсационные выплаты вкладчикам Сбербанка СССР. В следующем году на эти цели, по словам министра, запланировано 8 млрд грн, по сравнению с 6 млрд грн в текущем году. Сумма выплаты сохранится на уровне 1 тыс. грн одному вкладчику.

Напомним, с 1 июня 2012 года в рамках реализации социальных инициатив Президента Украины Виктора Януковича начались выплаты вкладчикам советского Сбербанка в отделениях «Ощадбанка». Вклады будут возмещены около 6 млн граждан, которые не успели получить компенсацию в 2008 году. Для получения компенсации граждане должны перерегистрироваться в отделениях «Ощадбанка».

По информации АО «Ощадбанк», в системе «Реестр вкладчиков сбережений граждан» на начало 2012 года внесены данные об обесцененных сбережениях свыше 11,8 млн граждан Украины, из которых только около 6,16 млн лиц уже получили компенсацию в пределах 1000 грн.